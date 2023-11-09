من 5 أغان.. روتانا تطرح ألبوم الخزامي لـ ناتاشا

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ألبوم الفنانة اللبنانية ناتاشا، الذي يحمل اسم الخزامي، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.
ويتكون ألبوم الخزامي لـ الفنانة ناتاشا من 5 أغنيات، هي: (آمر آلبيك، مكتوب لي، حطت يدك، شعوري، استنسخ أشباهي)، وتفاصيلها على النحو التالي:
تفاصيل ألبوم الخزامي لـ ناتاشا
- أغنية آمر آلبيك، لـ ناتاشا من كلمات هواء، ألحان عبدالله آل سهل، توزيع موسيقي محمد مجدي.
- أغنية مكتوب لي، لـ ناتاشا من كلمات أحمد أشرف المطري، ألحان: عبدالله آل سهل، توزيع موسيقي: اسلام مرغني.
- أغنية حطت يدك، لـ ناتاشا من كلمات العطيب، ألحان تركي الشريف، توزيع موسيقي زيد نديم.
- أغنية شعوري، لـ ناتاشا من كلمات عبدالرحمن البوق، ألحان عبدالله آل سهل، توزيع موسيقي زيد عادل.
- أغنية استنسخ أشباهي، لـ ناتاشا من كلمات أحمد أشرف المطري، ألحان عبدالله آل سهل، توزيع موسيقي محمد مجدي.