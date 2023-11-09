من 5 أغان.. روتانا تطرح ألبوم الخزامي لـ ناتاشا

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ألبوم الفنانة اللبنانية ناتاشا، الذي يحمل اسم الخزامي، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

ويتكون ألبوم الخزامي لـ الفنانة ناتاشا من 5 أغنيات، هي: (آمر آلبيك، مكتوب لي، حطت يدك، شعوري، استنسخ أشباهي)، وتفاصيلها على النحو التالي:

تفاصيل ألبوم الخزامي لـ ناتاشا