عالم المرأة بأسلوب خالد الأمير وشهيرة السعيد فى الأوبرا

تحت عنوان "ألوان وأبيض وأسود" تستضيف دار الأوبرا المصرية معرضاً تشكيليا لكل من الفنان خالد الامير والفنانة شهيرة السعيد ويفتتح في السابعة مساء السبت 11 نوفمبر بقاعة صلاح طاهر ويستمر حتى الخميس 16 نوفمبر.

يضم المعرض لوحات متنوعة تعبر عن العالم الساحر للمرأة وتكشف جوانب من حياة وافكار نصف العالم .

جدير بالذكر ان الفنان خالد الأمير يعكس فى اعماله عالم الاساطير والاحلام لينقل المشاهد من حقيقة الواقع إلى التأمل العميق في دنيا الخيال .

اما الفنانة شهيرة السعيد عملت مصممة ازياء فى بداية مشوارها ثم اتجهت الى الفن التشكيلى لتقدم أعمالا متميزة بألوان مبهجة تعبر عن عالم المراة ومشاعرها واحلامها .