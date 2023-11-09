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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شريف الخشاب: باتشيكو استنفد رصيده مع بيراميدز ومعتمد جمال يستحق الامتياز

صدى البلد

أكد شريف الخشاب، المدير الفني السابق لفريق غزل المحلة،  أن إلى البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز،  استنفذ رصيده بعد أن خرج فريقه من الدور قبل النهائي ببطولة كأس مصر،  على يد فريق الزمالك الذي لم يكن فى أفضل حالاته .
وقال الخشاب فى الاستوديو التحليلي لإذاعة الشباب والرياضة مع الإذاعى رامي علي والاذاعية نهى كامل، أن باتشيكو، أضاع فرصة حسم تأهل فى الشوط الأول بعد التقدم بهدف نظيف، مشيرا إلى أن الخواجة البرتغالي، اجري تغييرات غريبة وغير مفهومة بإخراج وليد الكرتي ثم بلاتي توريه وفيستون ماييلي  ليضيع منه فرصة السيطرة على خط الوسط. 
وأكد المحلل الفنى لملعب اف ام، أن معتمد جمال،  قدم أوراق أعتماده كمدير فني يستحق الحصول على الفرصة كاملة أو على الأقل يستمر كمدرب عام مع المدير الفني الأجنبي  ليكون مشروع مدرب واعد .
وأكد الخشاب، أن معتمد جمال، يستحق الحصول على درجة الامتياز فى إدارة اللقاء والثبات الانفعالي  الذى تعامل مع الأحداث رغم صعوبة المباراة سواء قبلها أو خلالها حيث كانت تغييراته مثمرة وساهمت فى تعديل النتيجة من خلال إشراك ناصر منسي وسامسون أكينيولا ويكفيه العودة إلى اللقاء بعد التأخر ثلاث مرات .
وأكد شريف الخشاب إنه سعيد بفوز الزمالك، مشيرا إلى أنه ليس له إنتماء سواء للأهلي أو الزمالك، لكن فوز الفريق الأبيض، انتصارا للمبادي .
وأعرب  المدير الفني سابقا  لمنتخب تشاد وسموحة عن سعادته بعودة الزمالك، بعد رحيل أوسوريو،  مشيرا إلى قوة الدوري المصري بتفوق الأهلي وبيراميدز وفيوتشر  الأمر الذي سوف يعود على المنتخب بالمكسب فى النهاية ولصالح الكرة فى مصر .

باتشيكو بيراميدز شريف الخشاب الزمالك

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