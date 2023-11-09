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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. قصة معاناة أحمد خليل مع كورونا وأصعب مشهد بحياته

أحمد خليل
أحمد خليل

يوافق اليوم الخميس 9 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنان أحمد خليل، الذي ولد في 15 يناير عام 1941، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2021، عن عمر يناهز الـ 80 عاما. 

 

أحمد خليل وأصعب مشهد

وقبل وفاته روى الفنان أحمد خليل، عن أصعب مشهد  في حياته الفنية، خلال حديث تلفزيوني سابق مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة على فضائية والذي تمثل في “ابتلاعه مسمار”.

وتحدثت الإعلامية إسعاد يونس، عن مدى حرصه على تجسيد مشهد صانع الأحذية في مسلسل "حديث الصباح والمساء".

وقال الفنان أحمد خليل من خلال لقائه من الإعلامية إسعاد يونس :"كان ليا حادثة مع الجماعة بتوع الأحذية دول بيتعاملوا مع مسامير صغيرة جدًا، وأثناء مشهد من المشاهد كنت بمسك مجموعة من المسامير الصغيرة، وحطيتهم في بوقي، وكنت بطلع بالمسمار وأشتغل بيه، ففيه مسمار منهم دخل جوه، والاستاذ موقفش تصوير".

 

أحمد خليل وليلى علوي

وكان كشف أحمد خليل عن أحد المواقف الطريفة في حياته مع الفنانة ليلى علوى أثناء تقديمهما مسلسل “حديث الصباح والمساء” وذلك فى أخر لقاء تليفزيونى له مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامجها “صاحبة السعادة” والذى كان بصحة فريق العمل. 

وروى أحمد خليل الموقف الطريف الذى تعرض له مع ليلى علوى حيث قال إن ليلى كانت انتهت من تصوير أحد المشاهد وذهبت إلى غرفتها وأثناء ذلك قالت لمساعدتها إن الفنان أحمد خليل لديه اوردر ثانى لازم أجهز بسرعة". 

وأوضح أحمد خليل : ان هذا الموقف جعلنى احترمها بشكل كبير وهو ما نرغب ونود ان يكون “سيستم” فى أى عمل فنى على الرغم من انها نجمة كبيرة الا انها ملتزمة وتراعى زملاءها فى العمل. 

وهو ما دفع ليلى علوى للرد عليه قائلة : “اقوم ابوسك يعنى ولا إيه ؟ مضيفة : ”لو كنا اتقابلنا بدرى شوية كنت اتجوزتك" ليرد أحمد خليل قائلا : “انتى أحلى ما رأت عيناى”. 

 

وفاة أحمد خليل

وكانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل، قد تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا قبل فترة، أثناء تصويره حكاية تحمل اسم “ حكايتي مع الزمان ” ، الذى يعد واحداً من حكايات مسلسل “ إلا  أنا ”.  

 

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