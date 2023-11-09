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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

قصة وفاة رياض الهمشري المفاجئة في لبنان

رياض الهمشرى
رياض الهمشرى

يحل اليوم الخميس 9 نوفمبر، ذكرى ميلاد الموسيقار رياض الهمشري، الذى ولد في مثل هذا اليوم عام 1958، ورحل عن عالمنا في 7 مايو عام 2007، عن عمر يناهز الـ 48 عاما. 

قدم رياض الهمشري، العديد من الاعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المستمعين لالحانه وايضا مع النجوم الذين شاركهم عديد من الاعمال. 

 

مسيرة رياض الهمشرى 

مسيرة رياض الهمشري الهامة بدأت في سن صغيرة، حينما اكتشف موهبته خاله الفنان صلاح الهمشري وهو في سن السادسة، وتولى رعايته فنيا حتى التحق بالمعهد العالي للموسيقي العربية لإكمال دراسته الموسيقية.

وشارك رياض الهمشرى كبار النجوم حفلاتهم، وأبرزهم حفلات الموسيقار فريد الأطرش وعبدالحليم حافظ الذي اشترك فيها كطفل يغنى التراث المصري والعربي القديم وكان وهو في 8 سنوات، وغنى في معظم إذاعات العالم والتليفزيون المصري، ما جعله يلقب بـ"الطفل المعجزة"، وأثنت الفنانة الكبيرة أم كلثوم على صوته وكذلك الفنان محمد عبدالوهاب، وفي عام 1969 شد صوته انتباه بعثة التليفزيون اليابانى فسجلوا له عددًا من الأغنيات وكان ذلك بإشراف الفنان زكريا الحجاوي، ثم وقع أول عقد له لتسجيل "6" أسطوانات بصوته عام 1970 مع شركة موريفون.

"من الغناء للتراث المصري إلى تلحين نشيد الجيش المصري الرسمي.. هكذا كان مشوار الوطنية في حياة "الهمشري"، ففي عام 2003 قام "الهمشري" بتلحين نشيد الجيش واحتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر، بحضور رئيس الجمهورية ورجال الدولة، حيث لحن أوبريت شارك فيه العديد من المطربين المصريين والعرب.

 

رياض الهمشرى 

ولم تكن مصر فقط هي الوطن في حياة "الهمشري" بل كان الوطن العربي، ولحن أوبريت "القدس حاترجع لنا"، الذي اشترك فيه ولأول مرة في تاريخ الفن المصري جمع كبير من المطربين والممثلين الكبار ومثلت انتفاضة المصريين وموقفهم مع الانتفاضة الفلسطينية وضد الاعتداء الإسرائيلي على أراضيهم، وكذلك الأغنية الجماعية "أيد على أيد" في افتتاح قنوات النيل للمنوعات.

وضع  بصمته الفنية على الموسيقى التصويرية لعدد كبير من الأفلام بينها : "إسماعيلية رايح جاي ، همام في امستردام ، صعيدي في الجامعة الأمريكية ، حرب الفراولة، ليه خلتنى أحبك، وكذلك المسرحيات: عفروتو ، حكيم عيون".

ومن أشهر الأغاني التي لحنها رياض الهمشري: "راجعين، كماننا، ناري نارين، بتوحشني ، جرح تاني ، دمعتين ، شاهدين عليه ، علمناك ، أكتر من كده" .

 

وفاة رياض الهمشرى 

توفي رياض الهمشري في بيروت إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة بعد إقامته في لبنان لمدة 4 سنوات هربا من حكم قضائي صدر بحقه.

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