رئيس مدينة الغردقة يواصل تقديم الدعم والاستماع لاحتياجات المواطنين بانتظام

واصل اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، الجهود الرامية لتعزيز التواصل والتفاعل المباشر مع المواطنين، من خلال استمرار عقد لقاءات دورية تهدف إلى سماع مختلف الاقتراحات والمشاكل التي تواجه السكان، وذلك في إطار حرصه على تحسين الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات السكان.

جاء ذلك خلال اللقاء الأخير الذي استمر لعدة ساعات، حيث أبدى الرئيس حماية اهتمامًا بالغًا بسماع ومناقشة مجموعة متنوعة من الطلبات والمقترحات المقدمة من المواطنين المختلفين. حضر اللقاء مدير إدارة خدمة المواطنين ومجموعة من مديري الإدارات المختصة.

وفي سياق جهوده الدائمة لتلبية احتياجات المواطنين، أكد اللواء حماية على استمرار العمل وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها، مشيرًا إلى أهمية تلبية احتياجات السكان دون المساس بالقوانين والتشريعات السارية.

وفي نهاية اللقاء، أكد رئيس المدينة على ضرورة التفاعل المستمر مع المجتمع المحلي وأهمية العمل المشترك لبناء مجتمع يزدهر وينمو بمشاركة جميع أفراده.

تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية شاملة تنصّ على تعزيز التواصل المباشر بين الحكومة المحلية والمواطنين بهدف تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة في مدينة الغردقة.