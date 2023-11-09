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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

44 شهيدا و 25 معتقلا في صفوف الصحفيين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر

غزة
غزة

كشفت قناة إكسترا نيوز، أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، رصدت جرائم الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين في غزة، بداية من السابع من أكتوبر الماضي.


وأكدت النقابة أن هناك  44 شهيدا و 25 معتقلا في صفوف الصحفيين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر.
 

وفي وقت سابق أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أنه على الرغم من التكنولوجيا التي تستخدمها إسرائيل في الحرب ضد قطاع غزة على مدار شهر كامل الا أنها لم تستطيع تحديد الأنفاق التي يستخدمها المقاومة الفلسطينية.

وقال " سمير فرج "، خلال حوار ببرنامج " آخر النهار " عبر فضائية" النهار"، والذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، مساء الأربعاء، عبر فضائية " النهار"، أن إسرائيل حاولت الوصول للآفاق التي يستخدمها المقاومة الفلسطينية في الهجوم علي جيش الاحتلال عن طريق القمر الصناعي ولكنها فشلت في ذلك.

وأوضح " الخبير الاستراتيجي "، أن شبكة الأنفاق التي تمتلكها المقاومة في قطاع غزة أطلق عليها " مترو أنفاق غزة "، لافتا إلى أن هناك مستشفيات تحت الأرض تعالج أي مصاب من المقاومة الفلسطينية.

ولفت "سمير فرج "، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف القصف عن طريق البر والبحر ومن خلال القصف الجوي على قطاع غزة بصورة عشوائية في محاولة لإصابة أي أنفاق تابعة لحركة المقاومة في غزة.

واستطرد، الخبير الاستراتيجي، أن جيش الاحتلال يقتل الأطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزة في محاولة لحفظ ماء الوجه عقب فشله في الوصول لأي هدف من حربه على قطاع غزة على مدار شهر كامل.

وشدد " سمير فرج "، على أن المقاومة تستخدم الأنفاق باستمرار في قصف مواقع وأهداف للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مردفا إلى أن الجيش الإسرائيلي أصيب بحالة نفسية بسبب أنفاق غزه.

وأكد، أن ما تقوم به المقاومة الفلسطينية ضد جش الاحتلال الإسرائيلي أصبح عملية مزعجة بالنسبة لإسرائيل بكل الصور، مشيرا إلى أن المقاومة كبدت جيش الاحتلال خسائر فادحة الفترة الماضية.

 

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