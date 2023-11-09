فرج عامر: أن يلعب الأهلي ناقص لاعب أفضل من إشراك موديست.. شاهد

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “اتمني أن يتوقف كولر عن تدوير اللاعبين لأن ذلك أدى إلى إضعاف شخصية الفريق ،وان يتوقف عن إشراك موديست لأنه تضييع للوقت والأفضل له أن يلعب الأهلي بلاعب ناقص”.

وفاز الأهلي علي نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي قمة كروية جديدة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم 13 مارس 2024 ، وتذاع على قنوات أون تايم سبورتس.