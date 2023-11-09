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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية يستعرض تقرير النشاط الشهري عن أكتوبر 2023

صدى البلد

أصدر معهد بحوث وقاية النباتات تقريراً حول أهم الأنشطة التي قام بها المعهد على مدار شهر أكتوبر 2023.

تضمن التقرير تنظيم احتفالية يوم الوفاء والعرفان، وورشة عمل "البحوث المصرية المنشورة على دودة الحشد الخريفية"، والمشاركة في "المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية بسيوة 2023"، وأنشطة إرشادية و تدريبية متخصصة، وتدريب ميداني لطلبة الجامعات، وتوج المعهد حصاد مجهوداته بتجديد الحصول على شهادتي آيزو في النظم الإدارية ومراكز التدريب والاستشارات.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير المعهد، إلى احتفالية "يوم الوفاء والعرفان" التي نظمها وقاية النباتات لتكريم 90 بطلا من أبطال حرب أكتوبر من أبناء المعهد تقديراً وعرفاناً لما قدموه أثناء مشاركتهم في صنع النصر وتحرير أرض سيناء الحبيبة، وذلك بمناسبة اليوبيل الذهبي للنصر.

وقال: “انطلاقا من مسئوليتنا في حماية المحاصيل الاستراتيجية من مخاطر دودة الحشد الخريفية، والتي تمثل تهديداً كبيراً للأمن الغذائي القومي، أقام المعهد ورشة عمل متخصصة لعرض البحوث المصرية المنشورة على هذه الآفة لتوحيد جهود المراكز و الهيئات البحثية والجامعات المصرية للخروج بحزمة من التوصيات لأفضل الممارسات الزراعية، والحصول على أفضل منتج زراعي كماً وكيفا”,.

ولفت إلى أهمية الورشة كمبادرة حراك وطني تبناها المعهد لمكافحة هذه الآفة المدمرة.

في سياق متصل، وفي ظل اهتمام الدولة بقطاع النخيل، شارك وقاية النباتات في المهرجان الدولي السابع للتمور، حيث تم استعراض دور المعهد الفاعل في سيوة، وكذلك شرح أهم الآفات التي تصيب النخيل وطرق مكافحتها، وتم عمل مطويات لتوزيعها على المزارعين.

وفيما يتعلق بأنشطة المعهد الإرشادية والتدريبية، أوضح التقرير أن المعهد نفذ عدة برامج تدريبية تحت عنوان "الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء" بفرع المعهد بالمنصورة- الدقهلية، و "أساسيات تـربـيــة نــحــل الــعــســل للمبتدئين" بمقر المعهد الرئيسي بالدقي- الجيزة، و"مشروع الحرير الطبيعي كأحد مشروعات تنمية الريف المصري" بفرع المعهد بمحطة البحوث الزراعية بسخا ـ كفر الشيخ. 

كما شارك في الحملات القومية المتخصصة على محصولي الموز والقمح بمشاركة باحثيه في "الحملة القومية لمكافحة مرض تورد القمة النامية في الموز" في محافظة الدقهلية، و"الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح" في عدة محافظات. 

فضلا عن  ندوة "دور النحل في التنمية الزراعية في صعيد مصر" بفرع المعهد بمحطة بحوث شندويل.  

وتجدر الإشارة إلى استمرار المعهد في تقديم برامج التدريب الميداني لطلبة كليات الزراعة والتكنولوجيا والتنمية والعلوم من عدة جامعات في عدة فروع بالمحافظات.

جدير بالذكر، استمرار وقاية النباتات في فحص طرود نحل العسل المصدرة وفحص العينات الحجرية وإنتاج وتوزيع المُركب الحيوى بروتكتو وكذلك المصائد الفورمونية خلال شهر أكتوبر.

واختتم التقرير فعالياته باجتياز معهد بحوث وقاية النباتات بنجاح متطلبات تجديد شهادتي آيزو ISO 9001:2015 وISO 21001:2018 في النظم الإدارية ومراكز التدريب والاستشارات لعام جديد، وفقًا لتوصيات المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) بالاشتراك مع شركة أكسنت الإنجليزية.

تأتي أنشطة معهد بحوث وقاية النباتات في ظل توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، بضرورة توظيف البحث العلمي لخدمة الاستراتيجية القومية الزراعية لخدمة المجتمع المصري وتلبية احتياجاته.

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