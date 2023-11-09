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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

عشان تبيعه بأعلى سعر.. أفضل طريقة للحفاظ على بطارية هاتفك الـ iPhone

عشان تبيعه بأعلى
عشان تبيعه بأعلى سعر..أفضل طريقة للحفاظ على بطارية هاتفك الـ

مع الاستخدام اليومي المكثف، يمكن أن تنخفض سعة بطارية هاتفك ال iPhone  بمرور الوقت. ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على عمر بطارية هاتفك أطول.

 

فيما يلي بعض النصائح للحفاظ على بطارية هاتفك ال iPhone :

 

• تجنب الشحن الزائد. من الأفضل شحن بطارية هاتفك بالكامل، ثم تفريغها بالكامل مرة واحدة في الأسبوع. تجنب الشحن طوال الليل أو ترك هاتفك موصولاً بالكهرباء عندما يكون مشحونًا بالكامل.

• استخدم إعدادات سطوع الشاشة المنخفضة. يعد سطوع الشاشة أحد أكبر المستهلكين للبطارية في هاتفك. يمكنك ضبط سطوع الشاشة يدويًا أو تمكين وضع توفير الطاقة لخفض سطوع الشاشة تلقائيًا.

• قم بتعطيل الميزات التي لا تستخدمها. يمكن أن تستهلك بعض الميزات، مثل GPS والبلوتوث، الكثير من البطارية حتى عندما لا تستخدمها. يمكنك تعطيل هذه الميزات عند عدم استخدامها لتوفير البطارية.

• قم بتحديث هاتفك بانتظام. تتضمن التحديثات غالبًا تحسينات في كفاءة البطارية.

 

فيما يلي بعض النصائح الإضافية التي يمكنك اتباعها للحفاظ على بطارية هاتفك iPhone :

 

• استخدم حافظة مقاومة للماء. يمكن أن تساعد حافظة مقاومة للماء على حماية هاتفك من التلف، بما في ذلك الأضرار التي يمكن أن تلحق بالبطارية.

• استخدم شاحن أصلي أو متوافق. يمكن أن يؤدي استخدام شاحن غير أصلي أو غير متوافق إلى إتلاف بطارية هاتفك.

• لا تترك هاتفك في مكان حار أو بارد. يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة إلى تلف بطارية هاتفك.

باتباع هذه النصائح، يمكنك المساعدة في إطالة عمر بطارية هاتفك iPhone .

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