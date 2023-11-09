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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل سامسونج في مصر لمحدودي الدخل

أرخص موبايل سامسونج
أرخص موبايل سامسونج في مصر لمحدودي الدخل

يعد من أرخص الهواتف الذكية للشركة العملاقة الكورية الجنوبية سامسونج في مصر، هو هاتف Samsung Galaxy A04. 

يأتي الهاتف الجديد بسعر يبدأ من 3999 جنيه مصري، وهو ما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين ذوي الميزانية المحدودة.

يتميز هاتف Samsung Galaxy A04 بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة، مع جودة HD+، ودقة 720 × 1600 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية. يعمل الهاتف بمعالج Helio P35 من ميدياتك، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت.

أما الكاميرا الخلفية للهاتف، فهي مزدوجة العدسة، بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، ودقة 2 ميجابكسل للكاميرا الثانوية للعمق. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 5 ميجابكسل.

يعمل هاتف Samsung Galaxy A04 بنظام التشغيل Android 12، ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط.

رأي الخبراء

أشاد خبراء التكنولوجيا بالهاتف الجديد من سامسونج، واعتبروه خيارًا جيدًا للمستخدمين ذوي الميزانية المحدودة. حيث يوفر الهاتف مواصفات جيدة مقابل السعر، مع شاشة كبيرة، وكاميرا مزدوجة العدسة، وبطارية كبيرة.

وقال أحد الخبراء: "يعد هاتف Samsung Galaxy A04 خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر مناسب، ويوفر مواصفات جيدة تلبي احتياجاتهم اليومية."

أرخص موبايل سامسونج في مصر لمحدودي الدخل

التوفر

يتوفر هاتف Samsung Galaxy A04 في مصر بدءًا من اليوم، في جميع فروع سامسونج المعتمدة في جميع أنحاء البلاد.

يقدم هاتف Samsung Galaxy A04 مواصفات جيدة مقابل السعر، مع شاشة كبيرة، وكاميرا مزدوجة العدسة، وبطارية كبيرة. وبذلك، يُعدّ الهاتف خيارًا جذابًا للمستخدمين ذوي الميزانية المحدودة الذين يبحثون عن هاتف ذكي يلبي احتياجاتهم اليومية.

مميزات هاتف Samsung Galaxy A04

• شاشة كبيرة بحجم 6.5 بوصة

• كاميرا مزدوجة العدسة بدقة 50 ميجابكسل

• بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة

• سعر مناسب

عيوب هاتف Samsung Galaxy A04

• معالج متوسط الأداء

• لا يدعم الشحن اللاسلكي

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