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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«أدب الحرب والمقاومة».. ضمن لقاءات أندية الأدب بثقافة بورسعيد

أدب الحرب
أدب الحرب

نظم فرع ثقافة بورسعيد مجموعة متنوعة من الفعاليات الأدبية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

وفي السياق شهد نادي أدب بورسعيد لقاءً أدبيا بعنوان "أدب الحرب والمقاومة"، أداره الشاعر محمود طه، وتحدث خلاله الشاعران محمد فاروق وعادل الشربيني، عن مفهوم كل من أدب الحرب وأدب المقاومة، ودور كل منهما في تصوير حياة الشعوب.

وأكدا ضرورة أن يعبر الأديب عن الحالة القائمة بطريقته الخاصة دون التأثر بغيره من الأدباء، لعدم الوقوع في فخ السرقات الأدبية.  

واختتم اللقاء بنقد وتحليل مجموعة من القصص القصيرة و القصائد الشعرية الفصحى والعامية التي تعكس صمود الشعب الفلسطيني، بحضور الأديبين محمد خضير، وأسامة المصري وعدد من أعضاء نادي الأدب.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة بورسعيد برئاسة الدكتورة جيهان الملكي، نظم نادي أدب بورفؤاد برئاسة الشاعر محمد مجاهد أمسية أدبية بنقابة المعلمين، تضامنا مع القضية الفلسطينية، تحدث خلالها الأديب محمد خضير عن إمكانية تعبير الشاعر عن مشاعره الوطنية من خلال كتاباته الشعرية، مقدما شعراء بورسعيد وفلسطين كنماذج للصمود ضد العدوان.

وألقى الشاعر أحمد عطوة كلمة أكد خلالها الدور البارز للأديب في الكفاح والدفاع عن الوطن، والذي لا يقل أهمية عن دور الجندي حامل السلاح في أرض المعركة.

من جانبه، تناول الشاعر محمد فاروق أهمية الأدب كإحدى أدوات القوة الناعمة المستخدمة في تشكيل الوعي لدى المتلقى، خاصة خلال فترات الحروب والاستعمار، ثم توالى إلقاء القصائد الشعرية الوطنية لعدد من الشعراء الحضور.

فرع ثقافة بورسعيد الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني أدب الحرب أدب المقاومة

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