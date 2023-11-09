إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

شاركت الفنانة شيري عادل، متابعيها بصورة جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت شيري عادل، مرتديه بنطال كاجوال باللون الأسود، ونسقت معه جاكيت رياضي باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت شيري عادل، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

كما اختارت شيري عادل، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور شيري عادل