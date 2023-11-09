حارس مرمى الزمالك يعلق على تصديه لركلة الترجيح الحاسمة أمام بيراميدز

شارك محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، صوراً من لقاء الأمس أمام بيراميدز، عبر حسابه على تويتر.

وعلق على تصديه في المباراة لركلة الجزاء الحاسمة: “الحمد لله”.

وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقان متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3، في نصف نهائي كأس مصر، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين.

وكان بيراميدز نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي، الظهير الأيسر، في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الإضافي للقاء، ثم تعادل ناصر منسي للأبيض للمرة الثالثة.

ونجح الفريقين في إحراز هدف لكل منهما في الوقت الإضافي، بعد أن انتهى الوقت الأصلي 1-1.