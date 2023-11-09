بن فرحان: السعودية ترفض استهداف المدنيين في غزة

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، بالرياض اليوم، وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.



وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك كافة.

وناقش الوزيران آخر تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.



وشدد بن فرحان على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل، وأهمية التوصل إلى وقف فوري للتصعيد العسكري، مع ضرورة رفع الحصار عن غزة، والإسهام في تأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.



وحث بن فرحان بريطانيا بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

