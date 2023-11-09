السعودية والأردن يناقشان سبل الضغط الدولى لوقف النار في غزة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية العرب التحضيري للدورة غير العادية للقمة العربية.



وناقش الوزيران، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، واستمرار تضرر المدنيين العزّل من تصاعد وتيرة العمليات العسكرية، حسبما نقلت واس.

وتحدثوا عن أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان غزة، ووقف التصعيد العسكري.

وبحث الجانبان سبل تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة دولياً للضغط باتجاه الوقف الفوري للتصعيد العسكري، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية.