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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير يكشف لـ"صدى البلد" دور الجامعات التكنولوجية في تحقيق رؤية مصر 2030

طلاب
طلاب

أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبير التربوي، على الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة السياسية لدعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية في الجامعات التكنولوجية.

 

وأوضح، أن الدعم القوي كان دافعاً أساسياً لتحقيق النجاحات البارزة التي شهدتها هذه الجامعات في عام 2023.

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دور الجامعات التكنولوجية في تعزيز التعليم والبحث العلمي في مصر.. خبراء: نموذجًا يُحتذى به وركيزة أساسية لتحقيق النجاح

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وأشار الخبير التربوي، إلى أن الجامعات التكنولوجية تأخذ مكانة هامة في تطوير المشهد التعليمي والبحثي، حيث تسعى جاهدة لتخريج كوادر فنية على أعلى مستوى تجهيزاً لها لدخول سوق العمل، وتلعب دوراً حيوياً في تنمية الكوادر التقنية والمساهمة في عملية التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، ويأتي هذا خاصة بعد الدعم الغير مسبوق الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء جامعات تكنولوجية جديدة وتجهيزها وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وأوضح أن هذا الدعم عزز قدرتها على تقديم تعليم عالي الجودة وبحث علمي مبتكر، وحققت نجاحات كبيرة في هذا السياق وأصبحت الجامعات التكنولوجية نموذجًا يحتذى به.

وأضاف “شحاتة”، أن زيادة الاهتمام ببرامج البحث العلمي في هذه الجامعات تعد جزءاً أساسياً من رسالتها، لأن هذه الجامعات تضم عدداً من البرامج الدراسية المتميزة في مجالات متعددة من خلال كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة، برامج تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا السكك الحديدية وتكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية وتكنولوجيا الغزل والنسيج وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، وكليات تكنولوجيا العلوم الصحية التي تضم برامج تكنولوجيا الصناعات الدوائية وتكنولوجيا إدارة المعلومات الصحية وتكنولوجيا مساعد تمريض وتكنولوجيا تركيبات الأسنان.

وصرح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن أهم أهداف الجامعات التكنولوجية هو تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات التقنية التي يحتاجونها في سوق العمل، مما يتطلب تطوير مناهج دراسية محدثة وتوفير بيئة تعليمية تشجع على التفكير النقدي والإبداع.

وشدد الخبير التربوي، على أهمية تشجيع هذه الجامعات على التعاون الدولي وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، وهذا من شأنه أن يمكن الطلاب من التعرف على أحدث التطورات في مجالاتهم والاستفادة من الخبرات العالمية.

ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هذه الجامعات لها دور كبير في تطوير المجتمع وخدمة الاقتصاد الوطني من خلال تخريج كوادر مهنية مدربة ومؤهلة لتحقيق النهضة والتقدم في مصر.

وأضاف الدكتور حسن شحاتة، أن هذه الجامعات تقوم على التفاعل مع المجتمع الإنتاجي المحيط والعمل على خدمة هذه المشروعات وحل المشاكل التطبيقية التي تواجهها، والعمل على تحديث الإنتاج والابتكار فيها، وذلك من خلال التعاون والشراكة العملية بين وحدات الجامعة والوحدات الإنتاجية.

وقال الخبير التربوي، إن الجامعات التكنولوجية الجديدة تتمركز في المناطق الصناعية في أنحاء مصر، وتتضمن التخصصات التي تحتاج إليها المشاريع القومية للدولة مثل الطاقة والاتصالات والنقل وغيرها، بالإضافة إلى الاحتياجات التي يتطلب المجتمع الإنتاجي المحيط بكل جامعة من خلال الشركات والمصانع سواء المقامة بالفعل أو المخطط اقامتها.

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