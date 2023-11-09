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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

واصل مؤشر البورصة المصرية، ارتفاعه بمنتصف تعاملات اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع ليصل الى مستوى 24200 نقطة بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 24215 نقطة.

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وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 29462 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 10322 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 4678 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 6956 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 5399 نقطة.

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