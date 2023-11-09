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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تتعنت ولا ثقة بحماس.. هل سينجح الاتفاق على هدنة إنسانية بغزة؟

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وإسرائيل

أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤول أمريكي كبير، أن التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح عدد كبير من الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي، على الرغم من المفاوضات النشطة التي تضم الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر وحماس.

وقال المسؤول الأمريكي لشبكة CNN، إنه لا يوجد احتمال لموافقة إسرائيل على وقف دائم للقتال دون إطلاق سراح عدد كبير من الرهائن. 

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن المحادثات المتعددة الأطراف التي تلعب فيها قطر دور وساطة رئيسي، مستمرة منذ أسابيع وانتجت حتى الآن العديد من الأفكار، بما في ذلك إطلاق سراح حوالي 10 إلى 15 رهينة مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو يومين.

ولكن المسؤول الأمريكي قال، إنه حتى يوم أمس الأربعاء لم يكن مثل هذا الاقتراح مطروحا على الطاولة.

هل ستنجح الهدنة؟

وعلى الجانب الآخر، قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل مستعدة للتوقف إذا كان هناك يقين بأن حماس جادة في إطلاق سراح الرهائن، ولكن الأمر غير الواضح هو المدة التي قد تكون إسرائيل على استعداد للموافقة عليها، وما هو العدد المقبول من الرهائن المفرج عنهم.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق، أن المفاوضات تركزت أيضًا على تبادل الرهائن مع السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

ولم يتم إطلاق سراح سوى عدد قليل من الرهائن منذ بداية الحرب، وبعد خروجهم الناجح، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل وافقت على وقف قصير لإطلاق النار لضمان إطلاق سراحهم.

وواصلت الولايات المتحدة دعوة إسرائيل إلى تطبيق وقفات إنسانية إضافية لتسهيل إطلاق سراح المزيد من الرهائن. 

وفي ها الصدد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن.

وقد سلطت الجهود التي استمرت أسابيع لمحاولة إخراج مجموعة كبيرة من الرهائن الضوء على عدد لا يحصى من التعقيدات. 

ووفقا للمسؤول الأمريكي: "لا يُعتقد أن الرهائن، وهم من جنسيات مختلفة، موجودون في مكان واحد وليس من الواضح بالضبط عددهم في غزة".

وأشار إلى أن التواصل مع حماس بطيء، وهناك مخاوف بشأن كيفية نقل أي مجموعة كبيرة من المدنيين بأمان عبر غزة عندما يتعرض القطاع لقصف مستمر.

كما شدد المسؤول أيضا على أن حماس بعيدة كل البعد عن كونها شريكاً تفاوضياً نموذجياً وجديراً بالثقة بأي حال من الأحوال. 

وقال المسؤول في الإدارة الأمريكي: "بصراحة، نحن نتعامل مع حماس، وهذا ليس شيئًا يتوقعه أي شخص أن يتم إجراء المحادثات معها بحسن نية".

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