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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد 21 يومًا.. رئيس الحملة الانتخابية لـ السيسي يوجه رسالة للمصريين بالخارج

محمود فوزي
محمود فوزي

طالب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح  السيسي، المصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات الرئاسية أيام 1 و2و3 ديسمبر، أي بعد 21 يومًا.  


وأضاف رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح  السيسي، خلال المؤتمر الصحفي، الثاني للحملة، أن الانتخابات في الداخل ستكون في أيام 10 و11 و12 ديسمبر.
 
وقال فوزى، إن الحملة استقبلت 203 جهات مختلفة تتضمن 50 حزبا سياسيا و20 نقابة عمالية ومهنية و36 جمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى، و8 كيانات رياضية و49 كيانات شبابية و10 اتحادات.

وأوضح أن الحملة استقبلت 3 سفارات ووفود أجنبية وهم السفير الفلسطيني والسفير الفرنسي وسفير الاتحاد الأوروبي، وتم استقبلنا عدد من الخبراء فى المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، لم نغفل عن أبنائنا المصريين في الخارج، حيث عقدنا معهم العديد من اللقاءات، واستقبلنا وفودا من سفراء بعض الدول الأوروبية للرد على أسئلتهم، و عقدنا لقاء موسعا مع السفير الفلسطيني كأبسط أنواع الدعم، وكان اللقاء الأقرب لقلوبنا لقاء الكيانات الشبابية".
 

السيسي

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