عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط 12 طن لحوم مـ.ذبوحة خارج المجازر خلال حملات أمنية بالقاهرة

صدى البلد

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.
و أكد  محافظ القاهرة، علي ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وفى هذا السياق أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري إلى أن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط  12 طن لحوم ودواجن ذبح خارج المجازر ومقطعات ومصنعات لحوم ودواجن ومفروم وكبدة ودهون وحواووشى وهياكل ودوبريهات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

c2d8a2d4-f7fa-43f7-836b-ec986b65d80e
c2d8a2d4-f7fa-43f7-836b-ec986b65d80e
bcdbc621-6bb3-4d02-b876-aae66f9ce4fc
bcdbc621-6bb3-4d02-b876-aae66f9ce4fc
dba996da-5737-4f67-a282-5d31923ac85f
dba996da-5737-4f67-a282-5d31923ac85f
11b7aa49-2192-48d0-9a36-65f383ff3a18
11b7aa49-2192-48d0-9a36-65f383ff3a18
3b7ef6ac-d565-417c-8de1-55a3dd48c5a2
3b7ef6ac-d565-417c-8de1-55a3dd48c5a2
الأسماك والدواجن الاسواق والمحال احياء العاصمة السلع مجهولة المصدر التفتيش والرقابة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال اللحوم والأسماك والدواجن خالد عبد العال محافظ القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

بعد دعمه لإسرائيل.. عائلة جو بايدن رئيس أمريكا أمام القضاء لهذا السبب

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

حذفه سريعا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقع في خطأ ويعلن تعليق عملياته البرية في غزة

ترشيحاتنا

شاهد| اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في جنين

الصين تتهرب من الإجابة على إمكانية زيارة وفد حماس لـ بكين

بشرة خير| توقيع 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات في مصر

النفير عام وحمل السلاح.. بيان عاجل من حماس بشأن الاشتباكات في جنين

روسيا : تكبيد الجيش الأوكراني 795 قتيلا وجريحا وإسقاط مقاتلة "ميغ 29"

مواعيد وشروط وإجراءات التسجيل بمسابقة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

يوم آخر بدونها.. مطربة عالمية شهيرة تعلن مقاطعتها منتجات تدعم الاحتلال الإسرائيلي

فيديو

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغنٍ شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ