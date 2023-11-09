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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القابضة للمياه: تحديث المخطط العام لشركة الصرف الصحي بالقاهرة والمشروعات المقترحة

صدى البلد

إجتمع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة، مع المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، لمتابعة جهود الشركة فى إحلال وتجديد ورفع كفاءة معالجة عرب أبو ساعد، وخطة الشركة لإحلال وتجديد ورفع كفاءة وتشغيل المحطة، والتي تبلغ طاقتها نحو 550 ألف متر مكعب يوم، وتقع المحطة فى الجهة الجنوبية من مدينة حلوان بمنطقة عرب أبو ساعد وسط المنطقه الصناعية على بعد ٢٥ كم من حلوان لتخدم حوالى ٢ مليون نسمة بمناطق طره وحق عرب أبو ساجد والشوبك.

وناقش رئيس القابضة، منهجية شركة الصرف الصحى لتحديث المخطط العام  للقاهرة الكبرى ووضع بدائل تخطيطية، ودراسة البدائل والأولويات للمشروعات المقترحة، والتي تقوم على توفير بيئة نظيفة وصحية من خلال ضمان عدم حدوث أي تلوث بيئي يتعلق بمنظومة الصرف الصحي سواء في الوقت الراهن أو المستقبلي وإجراء دراسات فنية للتنبؤ بالمتطلبات والمشكلات الراهنة والمستقبلية، ووضع خطط مدروسة وفعالة لتقليل حدوث الأزمات، والمشاركة مع الجهات المعنية لوضع خطة إستراتيجية لاستيعاب تصريف مياه الأمطار ودراسة الكميات التي يمكن  صرفها على منظومة الصرف الصحي والمشاركة في وضع  بدائل ومقترحات لإمكانية الاستفادة منها ، وتدقيق مصادر البيانات وتحليلها من خلال تفعيل منظومة التحول الرقمي وتدعيم الشركة بأحدث البرامج التكنولوجية.

ومن جانبه قال المهندس عادل حسن، أن المحطة تم إنشاؤها عام 1992 بسعة 350 ألف متر مكعب يوم، وتم اضافة 200 الف متر مكعب يوم كمرحلة ثانية، واستعرض رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، خطة الشركة لإحلال وتجديد ورفع كفاءة وتشغيل المحطة، حيث جارى تنفيذ مرحلة عاجلة بقيمة 9.75 مليون جنيه تنفذ بالجهود الذاتية للشركة، بالإضافة إلى أعمال مرحلة رفع الكفاءة والاحلال والتجديد بقيمة 211 مليون جنيه، واعمال تنفذ من ميزانية الشركة بقيمة 60 مليون جنيه.

وأضاف أنه من المنتظر تنفيذ توسعات محطة عرب أبو ساعد، لزيادة طاقتها الإنتاجية بنحو 250 ألف متر مكعب يوم لتصبح طاقتها 800 ألف متر مكعب بموجب اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ضمن مشروع توسيع مرافق تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحى بحلوان.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.

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