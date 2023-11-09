عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السادس لشعبة السكتة الدماغية للجمعية المصرية للأمراض العصبية

إنطلاق فعاليات المؤتمر
إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السادس لشعبة السكتة الدماغية

أنطلق ، منذ قليل ، فعاليات المؤتمر الدولى السادس لشعبة السكتة الدماغية للجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب برئاسة الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة وبمشاركة جميع أقسام أمراض المخ والأعصاب بالجامعات المصرية المختلفة لدراسة ومناقشة كل ما هو جديد فى علاج السكتة الدماغية واحدث التقنيات واخر ما وصل إلية العلم فى علاج السكتة الدماغية من إذابة الجلطات الدماغية والتداخل بالقسطرة العلاجية.

txt

طب أسنان القاهرة تقيم مؤتمرها الأول لتوطين صناعة مستلزمات العلاج

txt

اتحاد هندسة القاهرة ينظم بطولة تنس طاولة بنين وبنات بفرع الشيخ زايد

 

ومن المقرر أن يشارك فى حضور فعاليات المؤتمر مجموعة من الأساتذة والخبراء الأجانب والعرب والمصريين وأيضا أساتذة المخ والأعصاب على مستوى الـ 27 جامعة الحكومية، وسيتم عرض تطورات وحدات السكتة الدماغية فى مختلف المحافظات المصرية وعرض آخر التطورات التى وصلت إليها ومناقشة معايير اعتماد الجودة للوحدات للإرتقاء بمنظومة العلاج و التهيئة للإعتماد لدخول التأمين الصحي الشامل.
 
كما يناقش المؤتمر بحسب تصريحات للدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى،  التطوير والتعليم والتدريب المستمر طريق المحاكاة واستخدام احدث التكنولوجيات لهذا التخصص الدقيق والتدخل بالقسطرة العلاجية وسيتم مشاركة العديد من الخبراء الدوليين من الأجانب والعرب والمصريين  بجانب جميع رؤساء أقسام المخ والأعصاب بكليات الطب المصرية مع وجود 5 أطباء عرب وأجانب من أشهر الخبراء فى هذا التخصص الدقيق لنشر العلم المتطور وتطبيقه لخدمة المريض المصرى.

إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السادس لشعبة السكتة الدماغية للجمعية المصرية للأمراض العصبية4
إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السادس لشعبة السكتة الدماغية للجمعية المصرية للأمراض العصبية4
إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السادس لشعبة السكتة الدماغية للجمعية المصرية للأمراض العصبية3
إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السادس لشعبة السكتة الدماغية للجمعية المصرية للأمراض العصبية3
إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السادس لشعبة السكتة الدماغية للجمعية المصرية للأمراض العصبية2
إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السادس لشعبة السكتة الدماغية للجمعية المصرية للأمراض العصبية2
إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السادس لشعبة السكتة الدماغية للجمعية المصرية للأمراض العصبية1
إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السادس لشعبة السكتة الدماغية للجمعية المصرية للأمراض العصبية1
إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السادس لشعبة السكتة الدماغية للجمعية المصرية للأمراض العصبية
إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولى السادس لشعبة السكتة الدماغية للجمعية المصرية للأمراض العصبية
المؤتمر الدولى السادس لشعبة السكتة الدماغية أمراض العصبية جراحة المخ والأعصاب لدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

بيان عاجل من روسيا بشأن التصريحات الإسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لـ غزة

موضوعات متعلقة

السبت .. بدء امتحانات الميدتيرم بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة تقدم الدعم الكامل لطلاب الدراسات العليا .. وهذه طرق الحصول على المنح القصيرة وطويلة المدى

حسام صلاح: مستعدون لتقديم المساعدات والإسعافات لجرحى غزة

جراح بقصر العينى مشارك بعلاج مصابي غزة لصدى البلد: الحالات خطيرة جدا

ترشيحاتنا

الوصول قرب مستشفى الشفاء.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن التوغل بغزة

حكومة قطاع غزة تشن هجوما لاذعا على الأونروا

كارثة تهدد كييف.. خلاف كبير بين زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني بعد اعترفات صادمة

ماسكة الدوف.. أصالة فى بروفات حفل روائع بليغ حمدي

600 مليون دولار أسبوعيا.. الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة بسبب الحرب

وصف حماس بالإرهاب.. غضب اتحاد كرة القدم الإسرائيلي بسبب إيقاف حساب لاعبه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

فيديو

إحالة قضية الأدوية الفاسدة لـ3 جهات وتقرير هيئة الدواء يكشف عن مفاجأة

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغنٍ شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ