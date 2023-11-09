عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول دفعة من الجرحى الفلسطينيين إلى معبر رفح للعلاج في مصر

وزير الصحة يتفقد
وزير الصحة يتفقد حالات الجرحى بالعريش

وصل إلى معبر رفح البري  شمال سيناء دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة،  للعلاج في المستشفيات والمعاهد الطبية المصرية.. كما وصل إلى معبر رفح البري ، عدد من حاملي الجنسيات المختلفة  لعبورهم والسفر عن طريق الأراضي المصرية إلي بلادهم.

 

12جريحا

وقالت المصادر الطبية بسيناء، إن  الدفعة الجديدة تضم  12 مصابا فلسطينيا تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية للعلاج داخلها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم،  و يجري نقل المصابين في المستشفيات المصرية من بينهم مستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد ومستشفى الشيخ زويد.


 وقد بلغ عدد الجرحى الذين استقبلتهم المستشفيات في سيناء وخارجها  نحو130جريحا ..ولفتت وزارة  الصحة  إلى أن جميع  الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات.

 

كما يقوم  فريق أطباء  الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي رعايا الدول الأجنبية، ويتم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.  

txt

السبت.. قافلة طبية شاملة بقرية القسيمة في شمال سيناء

رفح الجرحى الفلسطينيين العلاج المستشفيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

بيان عاجل من روسيا بشأن التصريحات الإسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لـ غزة

ترشيحاتنا

قرار عاجل من زيلينسكي بشأن الأحكام العرفية والتعبئة في أوكرانيا

دمـ ار كبير.. لقطات من القصف الإسرائيلي على مستشفى النصر للأطفال بغزة

العراق.. ضربة صاروخية تستهدف القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد

للحامل.. طرق فعالة للتخلص من الكحة| تعرفِ عليها

عقب طوفان الأقصى| السعودية تعلق على التطبيع مع إسر.ائيل.. وهل تستخدم النفط كسلاح لوقف الحرب؟

ننشر توصيات اجتماع القاهرة السابع لرؤساء المحاكم الدستورية ‏الأفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

فيديو

إحالة قضية الأدوية الفاسدة لـ3 جهات وتقرير هيئة الدواء يكشف عن مفاجأة

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغنٍ شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ