وصول دفعة من الجرحى الفلسطينيين إلى معبر رفح للعلاج في مصر

وصل إلى معبر رفح البري شمال سيناء دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، للعلاج في المستشفيات والمعاهد الطبية المصرية.. كما وصل إلى معبر رفح البري ، عدد من حاملي الجنسيات المختلفة لعبورهم والسفر عن طريق الأراضي المصرية إلي بلادهم.

12جريحا

وقالت المصادر الطبية بسيناء، إن الدفعة الجديدة تضم 12 مصابا فلسطينيا تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية للعلاج داخلها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، و يجري نقل المصابين في المستشفيات المصرية من بينهم مستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد ومستشفى الشيخ زويد.





وقد بلغ عدد الجرحى الذين استقبلتهم المستشفيات في سيناء وخارجها نحو130جريحا ..ولفتت وزارة الصحة إلى أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات.

كما يقوم فريق أطباء الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي رعايا الدول الأجنبية، ويتم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.