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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مايا مرسي: 2015 سيدة شاركن في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية

مايا مرسي
مايا مرسي

وجهت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي على تضمين مشروعات المرأة داخل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، وذلك تأكيد على الدولة المصرية، وإيمانا بما تقوم به المرأة في مواجهة المناخ، والتقدير للدكتور محمود محيي الدين على المبادرة المتميزة وغير المسبوقة على مستوى العالم. 

 

مايا مرسي تتحدث عن دور المرأة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية 

وأضافت "مرسي"، خلال كلمة أذيعت عبر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء في دورتها الثانية، أنه تم تخصيص فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، مع إضافة معيار للتمكين وتكافؤ الفرص، موجهة الشكر والتقدير للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة في هذه المبادرة وجميع الملفات، مع الشكر والتقدير للسفير هشام بدر منسق عام المبادرة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للدعم الدائم منذ إطلاق المبادرة. 

وتابعت مايا مرسي، أن المجلس القومي للمرأة استمر في التوعية بالتغير المناخي حيث عقد المجلس عدة مؤتمرات وأكدت جهود المجلس على نشر الوعي بأهمية البيئة.

وواصلت أنه في إطار الدورة الثانية للمبادرة أنشأ المجلس لجانا فرعية داخل الفروع لمتابعة المشروعات المتقدمة عبر منصة المبادرة وتقديم الدعم الفني اللازم، كما نظم المجلس خبراء وخبيرات في جميع المحافظات مع تقديم الدعم الفني اللازم للمشروعات المتقدمة.

واستكملت، أن المجلس واصل جهوده حيث شارك من خلال سفرائه وخبيراته في المحافظات واللجان التنفيذية لتقييم كل المشروعات المقدمة من فئة المرأة، وإجمالي السيدات اللاتي شاركن كانوا 2015 سيدة بما يعادل 36% من جميع المشروعات المتقدمة، مشيدة بمجهودات السيدات التي تقدمن بمشروعات ومستواها المتميز، ومدى وعي المرأة، وأساليب تغير المناخ. 

https://fb.watch/ocNEQe_lGN/?mibextid=9R9pXO

مايا مرسي المجلس القومى للمرأة التغير المناخي المشروعات المتقدمة مواجهة المناخ

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