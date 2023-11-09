رئيس برلمانية المصري الديمقراطي: برنامج فريد زهران يترجم حال الشعب

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن المواطن يعاني من مشكلات على مختلف الأصعدة، مؤكدا أن برنامج فريد زهران يترجم حال المصريين ويوضح ما الذي يمكننا فعله من حلول وبدائل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي فريد زهران، والذي ينعقد لطرح المحاور الأساسية للبرنامج الانتخابي، والتعليق على المستجدات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، بحضور عدد من النواب وقيادات الأحزاب والشخصيات العامة.

وشدد على أهمية استغلال الفرصة في التغيير من خلال المشاركة في جميع الفعاليات الانتخابية ولاسيما الشباب، مؤكدا أن العزوف عن المشاركة مؤشر خطر يجب مواجهته.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة، والتي تستمر إلى 8 ديسمبر ، حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي.

ومن المقرر انطلاق عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024 أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر للمصريين بالخارج، وأيام 10 و 11 و 12 من الشهر نفسه للمصريين بالخارج.

وحصل المرشح الرئاسي فريد زهران على رمز الشمس، حيث ينافس الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب، رمز السلم.