عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

شروط حصول الأجانب على الإقامة في مصر

شروط حصول الاجانب
شروط حصول الاجانب علي الإقامة في مصر

يبحث كثير من الأشخاص غير المصريين للعيش فى مصر والإقامة بها إما لغرض السياحة أو الدراسة وغيرها.

 

شروط حصول الأجانب علي الإقامة في مصر

 وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول علي إقامة  فى مصر فضلا عن ضرورة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي.

الإقامة بغرض العمل

تمنح الأول لمن يرخص منشأة فردية ويحصل على ترخيص عمل من وزارة القوى العاملة بعد الانتساب لاتحاد المصدرين، ويحصل على سجل تجاري، وبطاقة ضريبة عبر الغرفة التجارية مما يمكنه من الحصول على ترخيص عمل يمكنه من الحصول على إقامة سنوية، وتجدد دورياً ويمكنه منح هذه الإقامة لأقاربه من الدرجة الأولى.

 

وفيما يخص إقامة العمل للعاملين فى الشركات والمصانع المرخصة فى مصر،  تمنح من مكتب العمل فى فرع الهجرة والجوازات الكائن فى المحافظة التى يقيم فيها العامل.

 

الحصول على إقامة سياحية في مصر


يقوم الشخص الوافد إلى مصر خلال فترة شهر من وصوله بطلب الحصول على إقامة سياحية والتي تتطلب توافر بعض الشروط والأوراق المطلوبة والتي تشمل مايلي :-

-يقدم فيها عقد إيجار موثق من الشهر العقاري.

-فاتورة كهرباء حديثة.

- من يملك عقار غير مسجل بالشهر العقارى بشرط أن يكون عقد التمليك عليه صحة توقيع من المحكمة أو حكم صحة ونفاذ.

أنواع الإقامة فى مصر

- الإقامة السياحية
- الإقامة الدراسية
- الإقامة الاستثمارية
- الإقامة العقارية
- الإقامة نتيجة الزواج من مصرى أو مصرية
- الإقامة بغرض العمل
- إقامة اللجوء «الكرت الأصفر»

الحصول علي الإقامة الدراسية


 تعطي للشخص الذي يسجل أولاده فى المدارس حيث تمنح إقامة غير سياحية لمدة سنة قابلة للتجديد لكل أفراد العائلة من الدرجة الأولى.

-يشترط للحصول علي الإقامة الدراسية تقديم إثبات قيد دراسى وإيصال مصروفات مدرسية.

- تقديم عقد إيجار موثق من الشهر العقاري.

-فاتورة كهرباء.


 شروط عمل الأجانب فى مصر

وحددت المادة (65) من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب فى مصر كالآتى:

- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

- أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.

- لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

- يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

 

قرار حكومي بشأن الإقامة فى مصر

وفى قرار جديد أعلنت الحكومة قرار بتحويل طالبي الإقامة السياحية وغير السياحية رسوم الإقامة وغرامات التخلف ورسم بطاقة الإقامة من الدولار، إلى الجنيه المصري.

ونص قرار الحكومة الذي تم نشره فى الجريدة الرسمية على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

 

تقنين الأوضاع ب 1000 دولار

ويلزم علي الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية.

وأصدرت وزارة الداخلية قراراً تنفيذياً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3326 لسنة 2023) بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد ، وكذا تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية طبقاً للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ووفقاً للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

الإدارة العامة للجوازات والهجرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية قرار رئيس مجلس الوزراء وزارة القوى العاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

تعليق عاجل من حركة حماس علي الهدنة مع قوات الاحتلال

"الفرعون" لا يساعد| فيرمينو يفضح ماني ويكشف كواليس أسباب كراهيته لـ محمد صلاح في ليفربول

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

بيان عاجل من تركيا بشأن موقفها تجاه حماس

موضوعات متعلقة

العمل في 10 سنوات.. تشغيل 7 ملايين مواطن وخفض البطالة إلى 7% |تفاصيل

24 مدينة لـ32 مليون نسمة بـ1.3 تريليون جنيه.. ماذا حققت الدولة بملف الإسكان؟

يكفي إنجاز الرئيس لحياة كريمة| مدبولي في حوار المصارحة: نفذنا مشروعات بـ9.4 تريليون جنيه.. وهذا سر انقطاع الكهرباء

خلافات النجوم الأسرية| شقيق أنغام يهاجم عائلته.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار.. سر طلاق أحمد سعد

انطلاق المعرض العقاري سيتي سكيب مصر.. ومشارك: إقبال كبير على الفرص الاستثمارية

دعاء الزلزال والهزات الأرضية.. ردده يحفظك من الكوارث وموت الفجأة

موقع متميز ونيل وطاقة متجددة ومواد معدنية| الموارد الطبيعية ثروة مصر القومية.. خير في اليابس والماء

خلافات النجوم الأسرية| سر انفصال أحمد سعد.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور.. وأيتن عامر تحرر محضرا

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي .. حل أم مشكلة بيئية؟

18 مستشفى تتوقف عن العمل.. الوضع الصحي بغزة في حالة انهيار كامل

أرخص سيارة سيدان صينية في السوق المصري | تعرف عليها

هل يوجد في الجنة كتب؟.. خالد الجندي يستدل بحديث شريف

15 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع مساء اليوم الخميس

مايا مرسي: مبادرة المشروعات الخضراء رائدة في معالجة آثار تغير المناخ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها |شاهد

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

فيديو

إقرار أسعار جديدة لـ السجائر .. الموعد وأزمة بسبب التجار| ماذا يحدث؟

حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية.. حملة السيسي ترد على الشائعة

«ضرب أمي وقلعني الحجاب واتحرش بيا».. تطور صادم في مشاجرة ابنة هبة قطب داخل مول شهير «فيديوجراف»

الطفل النابغة .. نقل طالب من 6 ابتدائي إلى كلية العلوم بتوجيه رئاسي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ