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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

4.55 تريليون دولار رأس المال السوقي للبورصات العربية بنهاية الأسبوع

صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي

سجل رأس المال السوقي للبورصات العربية نحو 4 تريليونات و551 مليارا و775 مليونا و11 ألف دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وفق صندوق النقد العربي.

وأظهرت النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 774.5 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 188 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية "تداول" نحو 3.05 تريليون دولار.

رأس المال السوقي لبورصة قطر

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 168.2 مليار دولار، وبورصة الكويت 136.4 مليار دولار وبورصة مسقط 61.9 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 60.7 مليار دولار، وبورصة مصر 40.1 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.3 مليار دولار.

وبحسب نشرة صندوق النقد العربي، سجل رأس المال السوقي لبورصة عمان نحو 23.6 مليار دولار، وبورصة بيروت 18.8 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.95 مليار دولار، وبورصة دمشق 3.94 مليار دولار.

النقد العربي البورصات العربية بورصة مصر بورصة الكويت بورصة

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