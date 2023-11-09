ناشطة تقاطع خطاب بايدن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.. فيديو

قاطعت ناشطة تدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خطاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حدث لنقابة السيارات في إلينوي اليوم الخميس.

وبمجرد أن بدأ خطابه، سمع صوت امرأة من الجمهور تدعو إلى هدنة في غزة.

ومن غير الواضح ما حدث للمرأة بعد ذلك، لكن بايدن دعا إلى إطلاق سراحها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الموافقة على هدنة إنسانية في غزة تستمر أكثر من ثلاثة أيام.

وردا على سؤال حول ما إذا كان محبطا من نتنياهو، الذي لم يستجب بعد لمثل هذه الدعوات، أجاب بايدن: “لقد استغرق الأمر وقتا أطول قليلا مما كنت آمل”.