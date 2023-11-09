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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد انتهاء فترة عمله..

محافظ الإسكندرية يودع قنصل فرنسا ويؤكد دوره في توطيد العلاقات

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يكرم القنصل الفرنسي

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمكتبه ؛  السفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية لتوديعه بعد انتهاء فترة عمله كسفير لفرنسا علي أرض الإسكندرية.


‏‎ وخلال اللقاء؛ رحب المحافظ بالسفير معبرًا له عن شكره وتقديره علي الدور الحيوي الذي قدمه لدعم العلاقات والتعاون بين الإسكندرية والعديد من المدن الفرنسية خلال توليه مهام منصبه.


‏‎ ومن جانبه؛ أبدى قنصل فرنسا تأثره بمغادرة الإسكندرية نظرًا لتعلقه الشديد بها، مُعبرًا عن امتنانه لشعب الإسكندرية لحسن ضيافتهم، كما قدم الشكر لمحافظ الإسكندرية على دعمه وتعاونه الدائم معه في أداء وتسهيل مهام وظيفته طوال فترة إقامته بالإسكندرية.

قنصل عام فرنسا يودع الإسكندرية: ممتن لشعب مصر


في الختام؛ كرم الشريف قنصل فرنسا وأهداه "درع المحافظة"، متمنيًا له التوفيق.
 جاء ذلك بحضور، الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، وديني زرفيداكى مؤلف فرنسي، الدكتورة إيمان شرف مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام محافظة الإسكندرية.

الاسكندرية السفير محمد نهاض اللواء محمد الشريف جاكلين عازر قنصل عام فرنسا توطيد العلاقات

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