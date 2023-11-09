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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنصل عام فرنسا يودع الإسكندرية: ممتن لشعب مصر

صدى البلد

‏‎استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ السفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا لتوديعه بعد انتهاء فترة عمله علي أرض الإسكندرية.

‏‎ وخلال اللقاء؛ ‏‎رحب المحافظ ‏‎ بالسفير معبرًا له عن شكره وتقديره علي الدور الحيوي الذي قدمه لدعم العلاقات والتعاون بين الإسكندرية والعديد من المدن الفرنسية خلال توليه مهام منصبه.

ممتن لشعب الإسكندرية

‏‎من جانبه؛ أبدى قنصل فرنسا تأثره بمغادرة الإسكندرية نظرًا لتعلقه الشديد بها، مُعبرًا عن امتنانه لشعب الإسكندرية لحسن ضيافتهم، كما قدم الشكر لمحافظ الإسكندرية على دعمه وتعاونه الدائم معه في أداء وتسهيل مهام وظيفته طوال فترة إقامته بالإسكندرية.

في الختام؛ كرم الشريف قنصل فرنسا وأهداه "درع المحافظة"، متمنيًا له التوفيق. 

 جاء ذلك بحضور، الدكتورة/ جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، السيد/ ديني زرفيداكى مؤلف فرنسي، الدكتورة/ إيمان شرف مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام محافظة الإسكندرية.

محفاظ الإسكندرية يودع قنصل فرنسا بعروس البحر المتوسط
محفاظ الإسكندرية يودع قنصل فرنسا بعروس البحر المتوسط
محفاظ الإسكندرية يودع قنصل فرنسا بعروس البحر المتوسط
محفاظ الإسكندرية يودع قنصل فرنسا بعروس البحر المتوسط
محفاظ الإسكندرية يودع قنصل فرنسا بعروس البحر المتوسط
محفاظ الإسكندرية يودع قنصل فرنسا بعروس البحر المتوسط
محفاظ الإسكندرية يودع قنصل فرنسا بعروس البحر المتوسط
محفاظ الإسكندرية يودع قنصل فرنسا بعروس البحر المتوسط
محفاظ الإسكندرية يودع قنصل فرنسا بعروس البحر المتوسط
محفاظ الإسكندرية يودع قنصل فرنسا بعروس البحر المتوسط
محفاظ الإسكندرية يودع قنصل فرنسا بعروس البحر المتوسط
محفاظ الإسكندرية يودع قنصل فرنسا بعروس البحر المتوسط
محفاظ الإسكندرية يودع قنصل فرنسا بعروس البحر المتوسط
محفاظ الإسكندرية يودع قنصل فرنسا بعروس البحر المتوسط
محفاظ الإسكندرية يودع قنصل فرنسا بعروس البحر المتوسط
محفاظ الإسكندرية يودع قنصل فرنسا بعروس البحر المتوسط
الاسكندرية محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف السفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا

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