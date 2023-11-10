فتح الالتماسات إلكترونيا على نتيجة الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن فتح باب الالتماسات إلكترونيا من نتيجة الامتحانات التحريرية لدبلومات القانون الخاص دور أكتوبر لعام 2023.

كلية الحقوق جامعة عين شمس

وأوضحت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أنه ذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر حتي الثلاثاء 14 نوفمبر علما بأن الالتماسات تقدم إلكترونيا خلال أيام الإجازات الرسمية ويتم فحصها وإعلان النتيجة قبل بدء الامتحانات الشفوية.

وكان قد أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، نتائج إمتحانات دور أكتوبر 2023 للدراسات العليا للدبلومات الآتية:

١- الشريعة الإسلامية

٢- العلوم الاقتصادية

٣- القانون الدولي

٤- العلاقات الدولية

٥- القانون المدني

٦- القانون الإجرائي

وللاطلاع عليها، يرجى اتباع الخطوات التالية: يقوم الطالب بالدخول على

1- https://ums.asu.edu.eg

2- لعمل تسجيل الدخول أو login:

* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username و اختيار كلية الحقوق

*في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:

- حروف كبيرة و صغيرة.

- أرقام.

- رموز (# ؛ @)

- لا تقل عن ٨ حروف.

3- يقوم الطالب بالدخول على متعلقاتي ثم الدرجات.

4- يختار الطالب العام الحالى ثم عرضه.

5- في حالة عدم سداد المصروفات، سيتم حجب نتيجته.

وكان قد نظمت وحدة الإبتكار وريادة الأعمال بكلية الآداب بجامعة عين شمس ندوة لتعريف الطلاب بمركز I- hub وأنشطته، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث،الدكتور محمد البحيري مدير مركز الإبتكار و ريادة الأعمال، والدكتور حازم فراج مدير وحدة الihub بالكلية، والذى أكد بدوره أن الوحدة تسعى باستمرار إلى عقد هذه الندوات التعريفية كل عام لحث الطلاب الجدد على الالتحاق بأنشطتها المختلقة والاستفادة من خدماتها ، بهدف إعداد الطالب للتسلح بالمهارات المطلوبة لريادة الأعمال من خلال الاستفادة من خدماتها التي تتمثل في مساعدة الطلاب على كيفية إنشاء شركات ، ودعمهم المادي من خلال تمويل المشروع بعد طرحه وعمل دراسة جدوى له.

وكذلك تحتضن الطلاب منذ الالتحاق بالجامعة لتنمية مهارات الابتكار كما ينافس مركز الابتكار وريادة الأعمال الجريك كامبس في الجامعة الأمريكية لدعم الابتكار والشراكة مع بعض الجامعات الدولية، كما أكد على العمل الدؤوب من أجل زيادة الأنشطة المقدمة عام بعد عام ، كما دعا الطلاب إلى تكوين مجموعات وفرق عمل تقوم بتقديم أفكار خارج الصندوق وإبداعية تهدف إلى الربح ويقوم المطورون بالمركز بتطوير هذه الأفكار المختلفة، والعمل على تنفيذها على أرض الواقع والتنافس حول المراكز يحدد الأولوية في التنفيذ، كما دعا الطلاب إلى استثمار هذه الفرصة التى تقدمها الجامعة للارتقاء بالمشاريع الطلابية ووضعها حيز التنفيذ ، وعدم إضاعة أوقاتهم في مشاهدة أعمال الآخرين فقط بل في التخطيط والتنفيذ لمشروعات مبتكرة من وحي الحاجة إلى الاختراع.

ومن جانبها قدمت إنجي علي منسق مشروع ال iclub بمركز الإبتكار و ريادة الأعمال بالجامعة فيديو توضيحي للتعريف بنشأة المركز وأنشطته، ويعرض جولة في قاعاته وكذلك يعرض لدوره في الربط بين طلاب الكليات والمركز ، وتكوين أعضاء من كل كلية من خلال i club الهدف منه تخريج ٤٠ شركة ناشئة من مختلف الكليات ، كما قامت بالتعريف بموقع المبنى الكائن في المدينة طلبة لجامعة عين شمس .

كما استعرضت الشراكة مع جامعة بألمانيا ، كما أكدت أن هذه الأنشطة تهدف إلى كسر هاجس الفشل لدى الطلاب في اختراق مجال ريادة الأعمال في سن مبكرة أثناء فترة التعليم بالجامعة.