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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 10-11- 2023

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الجمعة 10-11-2023، بعد سلسلة من التراجع منذ قرار مجلس الوزراء بمد فترة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب للمصريين القادمين من الخارج لمدة 6 أشهر.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21  اليوم الجمعة بنحو 15 جنيها ليسجل 2600 جنيه مقابل 2585 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 اليوم  

بيع 2,949 شراء 2,971.

سعر الذهب عيار 22 اليوم  

بيع 2,703 شراء 2,724.

سعر الذهب عيار 21 اليوم  

بيع 2,580 شراء 2,600.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

بيع 2,211 شراء 2,229.

سعر الذهب عيار 14 اليوم 

بيع 1,720 شراء 1,733

سعر الذهب عيار 12 اليوم  

بيع 1,474 شراء 1,486

سعر الذهب الاونصة اليوم  

بيع 91,701 شراء 92,411

سعر الذهب الجنيه الذهب اليوم  

بيع 20,640 شراء 20,800

سعر الذهب الكيلو اليوم  

بيع 2,948,571 شراء 2,971,429

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,949 شراء 2,971
عيار 22بيع 2,703 شراء 2,724
عيار 21بيع 2,580 شراء 2,600
عيار 18بيع 2,211 شراء 2,229
عيار 14بيع 1,720 شراء 1,733
عيار 12بيع 1,474 شراء 1,486
الاونصةبيع 91,701 شراء 92,411
الجنيه الذهببيع 20,640 شراء 20,800
الكيلوبيع 2,948,571 شراء 2,971,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

 

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

 

عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا

يعد  الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

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