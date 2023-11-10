درة تنشر صرو جديدة لها عبر إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة درة متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الإستوري.

وظهرت درة في الصور بإطلالة متميزة مرتدية قميص اسود مدمج بالأبيض ومعتمدة علي الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

شنت الفنانة درة هجوما على الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف مستشفى المعمداني عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت "درة" صورة لرئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعلقت قائلة: "كفاية إسرائيل قصفت مستشفى، متأسفة على أبشع صورة أنشرها في حياتي لأبشع كائن لو لم يحاكم هذا الكائن كمجرم حرب لا معنى لحقوق الانسان والإنسانية كلها"