لو عندك تلفزيون توشيبا.. إزاى توصله بـ آيفون

لطالما كانت عملية توصيل هاتف الآيفون ببعض إصدارات التلفزيون الذكى ليست بالسهلة على الإطلاق، بالتحديد بعض العلامات المعروفة التى لاتتيح توصيل مباشر بين آيفون والتلفزيون الخاص بها، لكن مع هذا التطبيق ستتمكن من توصيله بكل سهولة على هاتفك.

ومن بين العلامات المعروفة التى يصعب توصيل هاتف الآيفون ببعض إصداراتها هى علامة توشيبا اليابانية.

تلفزيون توشيبا

يتيح لك تطبيق VIDAA السيطرة والتحكم تمامًا فى تلفزيون توشيبا الذكي عبر هاتفك الآيفون، كما أنه يمكنك استخدامه بديلاً لـ الريموت كونترول بكل استخداماته.

تستطيع تحميل تطبيق VIDAA عبر هذا الرابط، من خلال متجر التطبيقات الرسمي “آب ستور” الخاص بـ آبل App Store، وهو مجاني بدون دفع أى رسوم.

تطبيق VIDAA

طريقة توصيل آيفون بتلفزيون توشيبا

1- اعمل حساب جديد بعد فتح التطبيق.

2- اختر توصيل الجهاز.

3- قم بتشغيل البلوتوث واختر التلفزيون الخاص بك.

4- فى حالة كنت تريد هاتفك كوحدة تحكم اضغط على علامة Remote.

5- اذا كنت تريد أن تفتح تطبيقاً على التلفزيون من هاتفك اختر Apps.

6- أما عرض محتوى من هاتفك صور أو فيديو، اضغط على Media وسيعرض فوراً على التلفزيون.