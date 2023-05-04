طريقة توصيل iphone بـ تلفزيون توشيبا

يواجه أصحاب هواتف آيفون الذكية صعوبة عند توصيلها ببعض شاشات التلفزيون الذكية، بسبب عدم توفر وسيلة للتوصيل المباشر ببعض الماركات الشهيرة، ولكن الحل أصبح سهلاً من خلال تطبيقات آمنة وسريعة ستجعلك تعرض ما تريد على شاشة التلفزيون الخاصة بك.

تلفزيونات توشيبا

يوفر تطبيق يدعي VIDAA التحكم فى تلفزيون توشيبا الذكي من خلال آيفون، وليس ذلك فحسب بل يمكنك تشغيله كريموت بديل وتغيير المحطات ومستوي الصوت، وحتى التاطبيقات والمتصفح.

يمكنك تحميل تطبيق VIDAA من هنا، عبر متجر التطبيقات الرسمي لـ آبل وهو App Store، وهو تطبيق مجاني تماماص ولا يكلفك أى رسوم.

تطبيق VIDAA

خطوات ربط تلفزيون توشيبا بـ آيفون

1- افتح التطبيق وفم بعمل حساب جديد.

2- اضغط على خيار توصيل الجهاز.

3- فعل البلوتوث واختر التلفزيون الخاص بك.

4- اذا كنت تريد هاتفك كوحدة تحكم اضغط على علامة Remote.

5- ترغل فى فتح تطبيق على التلفزيون من هاتفك اختر Apps.

6- تريد عرض محتوى من هاتفك صور أو فيديو، انقر على Media وسيعرض فوراً على التلفزيون.