بالمئات.. معلومات جديدة بشأن ضحايا قوات الاحتلال منذ بدء العملية العسكرية البرية

أفادت صحيفة "يديعوت" العبرية، اليوم الجمعة، بأن هناك نحو 250 جنديا إسرائيليا أصيبوا خلال المعارك البرية في غزة حتى اليوم.

وأضاف أن هناك أكثر من 100 حالة منهم في حالة خطيرة، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جنديا قتل خلال مواجهات ضد حماس في شمال قطاع غزة أمس.



ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن جندي الاحتلال يدعى الرقيب جلعاد روزنبليت، 21 عاما، وهو مسعف قتالي في الكتيبة 52 التابعة للواء المدرع 401، من المجتمع الشمالي من الجنجار.

وبذلك ترفع وفاته حصيلة الجنود القتلى منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 36 جنديا.

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، يوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لديه وقت محدود لتنفيذ عملياته في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش يخطط فقط لفترات توقف تكتيكية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنها محدودة في الزمان والمكان.