أسعار iphone 15 فى السعودية

لن تجد صفقة رابحة بكل المقاييس أفضل من تحفة آبل الأحدث والأفضل حالياً فى الأسواق، وهو iphone 15 أحد أميز إصدارات آيفون على الإطلاق.

وصل سعر جوال iphone 15 فى السعودية لسعة 128 جيجابايت 3275 ريالاً سعودياً، وسعة 256 جيجابايت بسعر 3936 ريالاً، بينما سعة 512 جيجابايت مقابل 5199 ريالاً.

يأتى جوال iphone 15 بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 60 هرتز، ومحمية بطبقة أقوى ضد الخدش بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أقل للكاميرا الأمامية.

iphone 15

يقدم جوال آيفون 15 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.6، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يعمل جوال آيفون 15 بمعالج Apple A16 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 17.

iphone 15

يمتلك جوال آيفون 15 بطارية بقوة 3279 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع من خلال منفذ شحن usb-c لأول مرة فى تاريخ آيفون، كما يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

تستطيع اقتناء جوال آيفون 15 في 5 ألوان وهي :الأسود، الأزرق الفاتح، الأصفر الفاتح، الأخضر الفاتح، والوردي.