هل تعاني من الأرق؟ السر في هذا الجين.. تفاصيل

أظهرت دراسة جديدة أن جينا معينا بحمضك النووي يمكن أن يجعلك تعاني من الأرق. ووجد الباحثون أن قلة النوم في مرحلة الطفولة ترتبط بالأرق والاكتئاب والسمنة والقلق.

قام باحثون هولنديون بجمع معلومات وراثية عن 2500 طفل لم يولد بعد وتابعوهم حتى بلوغهم سن 15 عامًا مع أخذ قياسات لأنماط نومهم. واكتشف الباحثون أن الأفراد الذين لديهم جينات معروفة بتأثيرها السلبي على النوم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالأرق من المراهقين الذين ليس لديهم هذه الأنماط في حمضهم النووي DNA، بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.

جين سوء النوم

أكدت نتائج الدراسة التي قامت بها باحثون من هولندا أن (جين سوء النوم) يؤثر على أنماط نومك ويصيبك بالأرق حتى عند البلوغ حيث أنه ينشط في جسم الإنسان طوال حياته.

واستخدم الباحثون، من المركز الطبي الجامعي روتردام والمركز الطبي بجامعة إيراسموس إم سي في هولندا، هذه النتائج للتأكيد على ضرورة تحديد أنماط النوم السيئة في الحمض النووي للإنسان في وقت مبكر من حياته كطفل لمنع إصابته بالأرق مدى الحياة.

استخدم الباحثون في الدراسة عينات الحمض النووي من 2458 طفلاً أوروبياً ولدوا في الفترة ما بين أبريل 2002 ويناير 2006، وذلك باستخدام دم الحبل السري وكذلك من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام.

إلى جانب تحليل الحمض النووي للأطفال، أبلغت أمهاتهم عن أنماط نومهم في عمر سنة ونصف وثلاثة سنوات وست سنوات ثم 10 إلى 15 عام. كما ارتدى 975 مراهق أجهزة لتتبع النوم لمدة أسبوعين تقريبًا.

وثبت من خلال الدراسة أن معالجة مشكلات النوم عند الأطفال في وقت مبكر من حياتهم مثل الاستيقاظ طوال الليل أو صعوبة النوم تؤدي إلى تأهيله للنجاح تنمويًا وأكاديميًا.