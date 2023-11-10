الكلمة.. كلمتك.. الشباب والرياضة تنظم حملة لتعزيز المشاركة السياسية بالأقصر

نظمت الشباب والرياضة بالأقصر-الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بحضور 250 عضو من أعضاء مراكز الشباب والمشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة بنادي التجديف بإدارة شباب الأقصر .



بدأت فاعليات اللقاء بالترحيب بالدكتور محمود عنبر الاستاذ بكلية التجارة جامعه اسوان حول تعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب في الاستحقاق الرئاسي المقبل وذلك لما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين الشباب وتعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات وان الأمانة تقتضي المشاركة بالصوت امام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق السياسية



وأكد صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ سلسلة كبيرة من اللقاءات والمؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة السياسية والتثقيفية بالهيئات الشبابية والرياضية للإدلاء باصواتهم الانتخابية وذلك حرصا على توعيتهم في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل



يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتورة ايمان عبدالجابر رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني والدكتورة راندا البيطار مدير عام برلمان الشباب والطلائع ة صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر