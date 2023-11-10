مشاهدة بالعين المجردة.. ذروة شهب الثوريات الشمالية بسماء مصر والوطن العربي

تشهد سماء مصر والوطن العربي من منتصف ليل الأحد 12 نوفمبر وخلال الساعات قبل شروق الشمس يوم الإثنين 13 نوفمبر ذروة تساقط زخة شهب الثوريات الشمالية.

شهب الثوريات من الزخات الصغيرة تنتج حوالي 5 الى 10 شهب بالساعة عند ذروتها تحت ظروف مثالية، ووفقا للجمعية الفلكية، هناك نوعين منفصلين منها شهب "الثوريات الجنوبية" و"الثوريات الشمالية" وتنشط من أواخر أكتوبر إلى أوائل ديسمبر، وتنتج كرات نارية عبارة عن شهب أكبر من الشهب المعتادة واكثر سطوعاً .

تنشط زخات الشهب سنوياً مع عبور الكرة الأرضية خلال البقايا المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تضرب قطع بحجم حبة الحصى اعلى الغلاف الجوي وتحترق على إرتفاع حوالي 70 الى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة شهب.

بتحديد سرعة واتجاه تلك الأجسام النيزكية عند اختراقها للأرض يمكن تحديد مسارها عبر النظام الشمسي ومعرفة الجسم المسؤول عن انتاجها وفي حالة شهب الثوريات الشمالية فإن مصدرها الكويكب 2004 TG10.

لمحاولة رؤية شهب الثوريات الشمالية يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيداً عن أضواء المدن ما بعد منتصف ليل الاحد حيث ستكون نقطة إشعاع الشهب أمام نجوم الثور باتجاه الأفق الشمالي الغربي ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في السماء .

جدير بالذكر أن القمر سيكون في طور هلال نهاية الشهر ما يعني بانه لن يوثر على رصد شهب الثوريات الشمالية حيث يمكن رؤية حتى الشعب الخافته منها.