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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من القمة السعودية الإفريقية.. محمد بن سلمان يدعو لإيقاف حرب غزة والتهجير القسري للفلسطينيين

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي

جدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة.

 

ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، قال ولي العهد، خلال افتتاح القمة السعودية الأفريقية: "ندعو إلى إيقاف الحرب والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة".

وأضاف: "ندين بشدة ما يشهده قطاع غزة من انتهاكات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي".


وأعلن الأمير محمد بن سلمان عن  إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في افريقيا بتدشين مشروعات وبرامج إنمائية بمليار دولار على مدى 10 سنوات.

وأكد ولي العهد السعودي دعم المملكة حصول الاتحاد الأفريقي على عضوية كاملة بمجموعة الـ 20.

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