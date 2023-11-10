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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سياسي: الهدن التي أعلنها البيت الأبيض تستهدف تهجير الفلسطينيين إلى الجنوب

قطاع غزة
قطاع غزة

قال ماهر صافي، الباحث السياسي الفلسطيني، إن الهدن التي أعلنها البيت الأبيض هي من أجل خروج سكان الشمال وقطاع غزة والمناطق المجاورة للشاطئ وتل الهوى، وبيت حانون، وغيرها، إلى المنطقة الوسطى والجنوب.

 

وأضاف ماهر صافي، خلال مداخلته الهاتفية على قناة دي ام سي، أن قوات الاحتلال تضغط على سكان غزة بالاتجاه نحو الجنوب، وذلك لتنفيذ المخطط القديم الذي تبناه ترامب في 2017، عندما أعلن عما وصفه بـ"صفقة القرن"، وأن هناك وطنًا بديلًا للفلسطينيين، وهو صحراء سيناء.


واسترسل: المؤشرات على الأرض تقول إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في القتل والقصف، وكل دقيقة هناك شهداء،واستهداف وقصف المستشفيات، متابعا: قوات الاحتلال استهدفت قسم الولادة بمستشفى الشفاء.

 

ولفت إلى أنهم يقولون إن المستشفى أسفله مقر لقيادة المقاومة الفلسطينية، ولكن الهدف من ذلك هو تفريغ المستشفى من الناس، الذين لجئوا إليها لكونها آمنة.

 

وشدد على أن الممرات الآمنة التي أعلن عنها الاحتلال، بمثابة ممرات للقتل والذل والاعتقال، فهم يطلقون النار على المواطنين النازحين.

البيت الأبيض غزة سكان غزة الاحتلال الاسرائيلي المقاومة الفلسطينية

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