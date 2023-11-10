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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال أسبوع....

إزالة 1500 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

صدى البلد

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جهود الجهات التنفيذية في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، التي تم تنفيذها خلال الفترة من 3 حتى 9 نوفمبر الجاري، بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.
 

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حيث استعرض المحافظ التقرير الذي عرضه"اللواء حازم عزت" السكرتير العام والمتضمن الإشارة إلى نتائج الحملات المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات  من إزالة 158 حالة يوم أمس، الخميس ليصبح إجمالي ما تم إزالته خلال أسبوع 1553 حالة تعد على الأراضي الزراعية، شملت (14 حالة بناء بدون ترخيص، 1539 حالة على الأراضي الزراعية) بكافة قرى ومدن المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.

وجدد المحافظ تأكيداته على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ولضمان عدم تكرار حالات التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

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