بني سويف.. افتتاح مسجد النور في إهناسيا بتكلفة 2 مليون جنيه

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة إهناسيا لافتتاح مسجد النور بقرية قاي، في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 200 متر" إحلال وتجديد" وبتكلفة 2 مليون جنيه "جهود ذاتية" ، وذلك في حضور: ناصر سيف النصر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، وعضوى مجلس النواب "اللواء سامي توفيق ، الدكتور على بدر " ونواب رئيس المدينة، الشيخ سيد نور الدين مدير أوقاف إهناسيا ورؤساء المجالس القروية وأهالي قرية قاي، حيث ألقى خطبة الجمعة مدير إدارة الأوقاف، والتي تناولت موضوع "الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها ".