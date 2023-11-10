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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشعب الجمهوري يكشف عن خطة الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر

صدى البلد

قال حزب الشعب الجمهوري، إنه في إطار الجدول الزمني المعد والمعلن عنه منذ بداية ماراثون الانتخابات الرئاسية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت أمس الدعاية الانتخابية وإطلاق الحملات الانتخابية بشكل رسمي.

واضاف حزب الشعب الجمهوري، في بيان له أنه وفقا للامكانيات المتاحة للحزب ومرشحة الرئاسي وترشيدا للنفقات حتي لا نثقل علي كوادر الحزب ومؤيديه ويتقدم علي ذلك الموقف المالي والظروف الإنسانية شديدة التعقيد التي يمر بها الأشقاء في قطاع غزة.

وأشار الحزب إلي أن الحملة الانتخابية قررت انتهاج مسارا غير تقليدي في الدعاية الانتخابية في دعم مرشحها لخوض السباق الانتخابي من خلال المحاور الثلاث.

وكشف الحزب عن هذه المحاور وهي الاول يتضمن الاعلان عن طريق الملصقات الورقية واللافتات الإعلانية والوحات الإعلانية المضيئه بالإضافة إلي حملة انتخابية موسعة ومدروسة علي منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد الحزب ان المحور الثاني يتضمن عقد أربعة مؤتمرات صحفية بمقر الأمانة المركزية للحزب تخاطب القطاعات الجغرافية الأربعة بالجمهورية لعرض أبرز المشاكل التي تواجه المواطن في محافظات الجمهورية بقطاعاتها المختلفة، وطرح ومناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

وقال الحزب إن هذه المؤتمرات يحضرها وسائل الإعلام المختلفة وبعض الرموز والقيادات الشعبية بالمحافظات

وأشار الحزب إلي أن المحور الثالث يتضمن التركيز على اللقاءات الإعلامية للمرشح الرئاسي بوسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية للمساهمة في عرض رؤيتة وبرنامجه الانتخابي.

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