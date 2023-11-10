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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يعاين مسار محور عمرو بن العاص .. شاهد

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تجهيزات تتم علي قدم وساق لإنهاء الأعمال الإنشائية لمحور عمرو بن العاص وهو احد المحاور العرضية الرابطة بين الدائري الشمالي والدائري الجنوبي بمحافظة الجيزة . 
وفي ذلك الاطار تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مراحل العمل النهائية للمحور بالقطاع بدءا من مطلع المحور بشارع الهرم مروراً بشارع الشيخ أحمد نصر وترسا والمحولات والثلاثيني والعروبة وحتي منطقة الإخلاص . 


حرص المحافظ علي إجراء تجربة سير ومعاينة لمسار المحور مشيداً بما يحققه من طفرة كبيرة في نقل الحركة المرورية من شارع الهرم وحتي الطريق الدائري بالمريوطية في دقائق معدودة . 


وخلال جولته أعلي المحور كلف المحافظ رئيس حي الطالبية برفع كفاءة وتطوير عدداً من الشوارع المارة اسفل المحور علي راسها شارعي الثلاثيني القديم الرابط مع شارع عز الدين عمر وأيضا شارع العروبة مشدداً على إلغاء أي نقاط او بؤر لتجميع المخلفات بشارع المحولات ترسا ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب انترلوك لها لتسهيل حركة سير المواطنين . 


وعاين المحافظ طريق الخدمة الموازي للمحور بمنطقة الإخلاص للوقوف علي نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه بذلك القطاع وربط المنطقة بمحور عمرو بن العاص مؤكداً أن الدولة تسعي جاهدة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المناطق المحرومة من خدمات الصرف الصحي بتنفيذ مشروعات البنية التحتية لإدخال وتحسين الخدمات . 


وتفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير والتخطيط المروري بشارع الشيخ أحمد نصر الكائن أسفل محور عمرو بن العاص بحي الطالبية والذي يوجد به عدد ٢ مطلع ومنزل للمحور سواء للقادم من شارعي ترسا الرئيسي والهرم ومتجه الي الطريق الدائري بمنطقة المنشية بحي الهرم او للقادم من مناطق المريوطية والعروبة ومتجه الي شارعي الهرم وترسا مؤكدا على ضرورة رفع كفاءة كافة الساحات الموجودة بالشارع وتجميلها بما يعكس الشكل الحضاري اللائق والمتابعة اليومية لحالة النظافة بالشارع لمنع وجود اي مخلفات مع الاهتمام بجهود الكنس والتجريد الدوري له ومنع اي تعدي علي الطريق العام. 


رافق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واشرف تامر رئيس حي الطالبية وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

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