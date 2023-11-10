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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تأجيله سنوات .. ويزو سكول ينافس على الأعلى مشاهدة

ويزو سكول
ويزو سكول

تمكن فيلم “ ويزو سكول ” من الدخول الي قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة عبر منصة نتفلكيس ، وذلك بعد طرحه بساعات . 

 

واحتل فيلم “ ويزو سكول ” المركز الثالث من اصل 10 مراكز هم للأفلام الأعلى مشاهدة قي مصر ، عبر منصة نتفلكيس . 

 

والفيلم يشاركها البطولة فيه سامى مغاورى وإسراء عبد الفتاح وتأليف مصطفى السبكى وإخراج هانى رجب وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول مجموعة من الشباب الذين يتعرضوا إلى عديد من الأزمات فى حياتهم ، وكان قد تم تصويره منذ عدة سنوات ، ولم يعرض في السينمات المصرية ، واقتصر عرضه علي عدد من سينمات دول الخليج فقط . 

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تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعي كوميدي حول مجموعة من الشباب الذين يتعرضون إلى عديد من الأزمات فى حياتهم.
 

وكان اخر اعمال ويزو هو مسلسل إكس لانس، لـ محمد سعد، يشاركه في البطولة، كل من: الفنانة شيرين،  بالإضافة إلى حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر أيضا، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج ممدوح شاهين ، وعرض خلال شهر رمضان الماضي 

قصة مسلسل إكس لانس :

تدور أحداث مسلسل إكس لانس في إطار كوميدي حول شخصية الحاج حناوي الذي يدخل في مواقف كوميدية مع أسرته وابنته التي تلعب شخصيتها ويزو.

 

كما شاركت ويزو فى بطولة الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم مع كل من سيد رجب وسلوي عثمان .

ويزو إبرام سمير اسراء عبد الفتاح الفنانة شيرين سامي مغاوري سارة درزاوى منصة نتفلكيس

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