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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قبل البلاك فرايدي| تحذير للتجار من إطلاق خصومات وهمية.. تفاصيل

صدى البلد

البلاك فرايدي” .. تستعد المحال التجارية لإطلاق العروض والتخفيضات علي المنتجات المختلفة في نهاية شهر نوفمبر الحالي وهو ما يحدث في هذا الشهر من كل عام ويُعرف بـ “خصومات البلاك فرايدي” ، لذا ينتظره الكثير من المواطنين الذين يرغبون في شراء المنتجات خاصة السلع المعمرة بأسعار مخفضة من أجل توفير النفقات المادية.

وفي هذا الصدد واجه قانون حماية المستهلك، كافة أشكال الخداع التى يمكن أن يرتكبها التجار في حق المستهلكين، ومنها إطلاق خصومات وهمية.

 

عقوبة التخفيضات الوهمية

 

ونستعرض عقوبات قانون حماية المستهلك التي تقع علي  أصحاب التخفيضات الوهمية فى الأسعار "الأوكازيونات الوهمية" وكل تاجر أو مورد يتلاعب فى أسعار السلع أو أوزانها أو طبيعتها وخصائصها، وتصل تلك العقوبة إلى غرامة 2 مليون جنيه.

وألزمت المادة (9) من المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:

 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.

 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

التموين : انتظام صرف سلع شهر نوفمبر بجميع المحافظات

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 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

 - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

 - الكميات المتاحة من المنتجات.

وأجازت المادة ذاتها للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.

ووضعت المادة رقم (66) عقوبة بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.

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