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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اشتريه بسرعة.. خصم تاريخي على موبايل شاومي Redmi 12C

Redmi 12C
Redmi 12C

بمناسبة موسم التخفيضات العالمي "البلاك فرايدي"، تقدم أشهر منصات التجارة الإلكترونية على الإنترنت، فرصة رائعة للمشترين المحتملين الذين يبحثون عن خصومات على العديد من المنتجات الذكية المميزة التي تم إطلاقها حديثا، من خلال تقديم صفقات رائعة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوجية، وتوفيرها في عروض قوية بسعر أرخص لمنح عملائها فرصة للحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.

خصم 39% على موبايل شاومي Redmi 12C

ولحسن الحظ، حصل موبايل شاومي Redmi 12C، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في مصر، وهو يأتي مع خصم مغري، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع بيع أونلاين على الإنترنت، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 39% مما يوفر ما يصل إلى 3900 جنيها مصريا من سعر الهاتف الأصلى.

 

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ويتوفر هاتف شاومي Redmi 12C، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع دعم لتقنية الجيل الرابع 4G، باللون الأزرق، بسعر 5999 جنيها مصريا، بدلا من 9899 جنيها مصريا.

خصم 39% على موبايل شاومي Redmi 12C

وبالنسبة لمواصفاته، يعمل هاتف شاوميRedmi 12C، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G85، المطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 أو 128جيجابايت من نوع eMMC 5.1.

ويتميز موبايل شاومي Redmi 12C، بشاشة كبيرة بقياس 6.71 بوصة، من نوع IPS LCD، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، تتميز بدقة 720 × 1650 بكسل.

ويحزم موبايل شاومي Redmi 12C، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 14، المستندة على نظام التشغيل Android 13.

وجاء موبايل شاومي Redmi 12C، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصل بعدسة ثانوية لتصوير العمق بدقة 0.08 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

خصم 39% على موبايل شاومي Redmi 12C
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